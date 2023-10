Thierry Neuville: "Deuxième, ce n'est pas si mal dans l'ensemble"

"La matinée a été difficile, la journée a été difficile dans son ensemble. Les conditions n'étaient pas bonnes et nous avons à chaque fois perdu du temps sur Kalle Rovanperä. Mais nous avons continué à nous battre et nous avons fait ce que nous pouvions avec les réglages. À la fin de la journée, nous sommes deuxièmes et ce n'est pas si mal dans l'ensemble", déclare Neuville.

Le pilote Hyundai ne pense pas qu'il aurait pu terminer plus haut que cette 2e place vendredi. "Pour être honnête, une autre configuration n'aurait rien changé. Nous aurions pu nous rapprocher un peu plus de Kalle, mais c'est tout. Les réglages de la voiture étaient trop rigides et les routes étaient trop sales. Nous nous attendions à des routes plus propres".

Après la République tchèque jeudi et vendredi, le rallye d'Europe Centrale passera samedi par l'Autriche et l'Allemagne, où Neuville avait remporté son premier rallye en 2014. "C'est un rallye complétement différent qu'en 2014. Tout est nouveau. J'espère que les conditions seront un peu plus stables demain. Nous allons travailler sur la voiture ce soir pour qu'elle soit meilleure demain".