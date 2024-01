Thierry Neuville en tête avant la dernière journée: "Il faut être intelligent"

Le pilote belge compte 3.3 secondes d'avance à l'issue d'une 3e journée de samedi "parfaite", selon lui, et avant trois dernières spéciales dimanche.

"C'était parfait", a confié Thierry Neuville à propos de son passage dans Pellafol / Agnières-en-Dévoluy, l'ES 14, la dernière spéciale de la journée où il a repris les commandes du Monte-Carlo. "Tout s'est bien passé et j'ai vraiment pris du plaisir dans la voiture. C'était incroyable. C'était important de prendre des points ce soir, mais nous devions aussi rester sur la route. J'avais de bonnes sensations, donc je me suis lancé et il semble que cela ait porté ses fruits. L'objectif de la journée était de combler notre retard, mais je ne pensais pas venir en tête si vite. L'équipe a fait un gros travail et tout ça m'a donné confiance appuyer encore un peu plus. On a une petite avance. On doit continuer à aller vite, mais sans tout risquer. Il faut être intelligent et conserver notre première place en restant très constant."