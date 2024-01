Thierry Neuville en tête à la mi-journée samedi

Neuville a frappé d'entrée dans l'ES 9 (Esparron - Oze, 18.79 km) repoussant Evans à 9.6 secondes et Munster, 3e, à 14.2 secondes. Dans la 10e spéciale (Les Nonières - Chichilianne, 20.04 km), le Saint-Vithois ne cédait que 2.1 secondes à Ogier mais grâce à ses 7.4 secondes supplémentaires reprises à Evans, il se retrouvait leader pour 9/10e de seconde.

Dans la dernière portion chronométrée de la matinée (Pellafol - Agnières-en-Dévoluy, 21.37 km); Neuville signait le "scratch" ex aequo avec son équipier Ott Tänak, Evans concédant encore 4.2 secondes et Ogier 2.6.

Et pourtant, le Belge n'est pas totalement satisfait. "C'était une nouvelle spéciale et je n'ai pas pris de risques. Parfois, je n'ai pas bien compris la note et j'ai hésité. J'ai fait ce que j'ai pu", a déclaré Neuville.

Les mêmes trois spéciales seront empruntées à partir de 14h05. À l'issue de celles-ci, selon le nouveau règlement, un classement attribuera les points suivants aux dix premiers: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1. Toutefois, aucun point ne sera attribué si un pilote ne termine pas le rallye dimanche. Lors de la dernière journée, un classement séparé sera établi pour les sept premiers : 7-6-5-4-3-2-1. La powerstage, la dernière spéciale, celle du col du Turini, continuera à attribuer aux cinq premiers des points: 5-4-3-2-1.