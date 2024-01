Thierry Neuville gagne une 2e fois sur le Rocher: "on a été les boss ce week-end"

"Je n'ai pas de mots pour être honnête. Le week-end a juste été magnifique. Je me suis senti tellement à l'aise dans la voiture. L'équipe a fait un boulot incroyable. Je pense que tout dans l'ensemble s'est très bien passé", a commenté Thierry Neuville au micro des organisateurs. "Pour la première fois, nous avons fonctionné comme ça en équipe. C'est un bon signe pour la suite. Il y a toujours du boulot encore bien sûr. On doit continuer à travailler. Je suis très heureux de remporter ce rallye, surtout avec la manière, avec la vitesse et on a bien géré On a été les boss ce week-end."

Thierry Neuville empoche le maximum de points possible avec les nouvelles règles. Il totalise 30 points pour devancer le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), 2e avec 24 points et le Gallois Elfyn Evans (Toyotya Yaris), 3e avec 21 unités, au championnat du monde.