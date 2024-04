Thierry Neuville: "La Croatie est un rallye sur asphalte très exigeant et rapide"

Le premier rendez-vous "classique" sur asphalte de la saison des rallyes WRC démarre jeudi. Thierry Neuville retrouve la Croatie dans un contexte particulier. Il y a un an, le 13 avril, son coéquipier chez Hyundai Craig Breen se tuait lors des reconnaissances.

Thierry Neuville lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Cela fait un an que nous t'avons perdu, mais ton esprit et ta passion nous animent encore chaque jour. Craig, tu es toujours avec nous à chaque kilomètre de notre voyage. Tu nous manques."

La meilleure façon de se souvenir de Breen est de remporter le rallye. Neuville y est presque parvenu l'année dernière, avant qu'un dérapage ne vienne mettre un terme à cette ambition. Cette année, il veut faire mieux, même s'il est conscient de la difficulté de la tâche. "J'adore ce rallye, mais ce n'est pas facile ici. C'est l'un des rallyes sur asphalte les plus exigeants qu'il m'ait été donné de disputer. Il y a beaucoup de virages aveugles, de crêtes et de sauts - ce qui est très inhabituel sur asphalte. Les routes ressemblent beaucoup aux routes belges, surtout lorsqu'il pleut. La voiture doit être parfaitement réglée pour les conditions sèches et humides en raison de l'imprévisibilité de la météo. Si la voiture se comporte de la même manière ici, nous aurons une chance de nous battre pour la victoire. Mais l'objectif est le podium. Terminer dans les trois premiers est crucial pour conserver la tête du championnat", a conclu Neuville.