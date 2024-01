Thierry Neuville lance sa saison par une 2e victoire dans le "Monte", une 20e en carrière

Thierry Neuville et Martin Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally) ont remporté dimanche en tout début d'après-midi la 92e édition du rallye de Monte-Carlo, la manche d'ouverture du championnat du monde WRC 2024.

Neuville enlève à 35 ans son second Monte-Carlo, après 2020, et son 20e succès en en 156 départs en championnat du monde où il monte sur son 64e podium après avoir remporté 8 des 17 spéciales pour porter son total en carrière à 372 "scratches".

Le pilote belge a devancé le nonuple vainqueur de l'épreuve et triple tenant, le Français Sébastien Ogier, qui a terminé à 16.1 secondes au volant de sa Toyota Yaris Rally1. L'octuple champion du monde a devancé son équipier chez Toyota le Gallois Elfyn Evans, troisième à 45.2 secondes.

Le Saint-Vithois a pris la tête de la course à l'issue de la 10e des 17 spéciales samedi matin en délogeant Evans. Neuville l'a cédée brièvement dans la 13e à Sébastien Ogier avant de boucler la journée de samedi en tête de quoi s'assurer 18 points au championnat. Sa première place à l'issue des trois dernières spéciales lui ont encore rapporté 7 unités et sa première place dans la powerstage finale sur le célèbre col du Turini a porté son total à 30 grâce à 5 points supplémentaires, le maximum possible suivant les nouvelles règles.

La deuxième des treize épreuves du championnat WRC se déroulera du 15 au 18 février en Suède.