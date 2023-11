Thierry Neuville meilleur temps du shakedown

Thierry Neuville (Hyundai) a signé le meilleur temps du shakedown du rallye du Japon, 13e et dernière manche du championnat du monde, jeudi. Le pilote belge devance de 1.4 le Britannique Elfyn Evans (Toyota) et de 1.6 le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota).

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) et le champion du monde finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) ont réalisé les 4e et 5e chronos à 1.7 et 1.9.

Kalle Rovanperä déjà asuré de son second titre mondial depuis la fin octobre, le rallye du Japon sera le théâtre d'une lutte pour le titre de vice-champion du monde entre Neuville et Evans. Le Belge, tenant du titre au Japon et vainqueur du rallye d'Europe centrale il y a deux semaines, accuse un retard de 7 points sur Elfyn Evans avant cette ultime manche du WRC.