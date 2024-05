Thierry Neuville meilleur temps du shakedown

"Cet après-midi s'annonce un peu comme un désastre pour être honnête", avance le pilote germanophone sur le site du WRC. "Nous connaissons les spéciales et les routes, comme Turgu et Castelsardo. Elles sont toujours glissantes et demandent beaucoup de balayage, mais nous savions que cela allait se passer comme ça. Que pouvons-nous faire ? Ce sera difficile de récidiver. Nous pouvons essayer de penser à travailler un peu avec les pneus, peut-être utiliser d'autres composés, mais la route est abrasive et dure en dessous. Ce ne sera pas simple pour nous.".

Le rallye sarde se disputera cette année sur trois jours au lieu de quatre avec 16 spéciales contre 19 en 2023. Deux boucles de quatre spéciales rythmeront la journée de samedi avant les quatre dernières spéciales dimanche dont la Power Stage pour finir le rallye.

Thierry Neuville en tête du championnat avec 24 points d'avance sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota).