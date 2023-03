Thierry Neuville ne change pas sa stratégie pour dimanche: "rouler le plus fort possible"

Sur le podium, le pilote belge peut prendre des risques pour aller chercher la 2e place ou ne pas en prendre trop pour conserver ses points liés à une place sur le podium, couplée ensuite à quelques unités de bonus dans la Power Stage dimanche.

"Comme d'habitude, on essaye toujours de pousser le plus fort possible pour aller chercher la place que l'on veut et ici c'est la même approche", a commenté le pilote belge au micro des organisateurs. "On a roulé très fort depuis le début du rallye mais toujours dans le contrôle, et c'est ce que l'on veut faire encore dimanche."