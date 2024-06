Thierry Neuville ne marque aucun point après son abandon: "Une perte de concentration"

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai) ont été contraints à l'abandon samedi au rallye de Sardaigne. Une sortie de route, que Neuville explique par une "perte de concentration", en a été la cause. Pour le duo, c'est le premier samedi de la saison sans marquer de points.

"C'est arrivé dans une portion sinueuse et dangereuse" a expliqué Neuville après la course. "Dans le virage précédent, j'ai perdu ma concentration pendant un moment et j'ai réalisé trop tard qu'un virage lent suivait. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. J'ai immédiatement compris qu'il serait difficile de continuer. La voiture était coincée et il n'y avait pas de spectateurs pour nous aider. Même si la voiture n'était pas endommagée, nous ne pouvions pas continuer".

Neuville reste en tête du championnat et prendra le départ dimanche. "Il y a encore douze points à gagner, c'est notre objectif. Nous allons rouler aussi vite que possible pour faire le plein de points. C'est tout ce qu'on peut faire".