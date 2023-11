Thierry Neuville à nouveau au départ : "On l'a fait pour l'équipe"

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) était à nouveau au départ du Rallye du Japon, 13e et dernière manche du championnat du monde WRC, samedi matin après avoir quitté la course vendredi à la suite d'une sortie de route. Le Saint-Vithois n'avait rien à gagner au niveau du classement, mais il a tenu à montrer sa loyauté à son employeur Hyundai.

"Heureusement, la voiture n'a pas subi trop de dégâts et l'équipe a pu préparer ma voiture pour aujourd'hui. Je me suis senti à l'aise dans la voiture", a déclaré Thierry Neuville dans la zone média après la journée de samedi.

Il n'y a pas grand-chose que Neuville puisse faire de plus. La bataille pour la deuxième place au classement final du championnat est perdue. Il n'est plus question de marquer des points en championnat, sauf dans la powerstage de dimanche. "Nous faisons cela pour l'équipe afin qu'elle ait toujours deux voitures dans la course. Mais je dois dire que de notre position (17e à 29:03 d'Elfyn Evans, ndlr), nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous pourrions expérimenter un peu avec les pneus ici pour que l'équipe puisse utiliser ces informations. Mais la météo a été tellement exceptionnelle cette année qu'il me semble peu probable que nous retrouvions de telles conditions la saison prochaine. Aujourd'hui, c'était encore un peu glissant, mais nous avons bien géré ces conditions. La seule chose à retenir aujourd'hui est que la vitesse était au rendez-vous. Nous attendons avec impatience une nouvelle longue journée demain".