Thierry Neuville prend la tête après la 2e spéciale

Thierry Neuville occupe la tête du le Rallye d'Europe centrale, la 12e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, jeudi soir en Tchéquie. Le pilote Hyundai a remporté la 2e spéciale du jour, longue de 8,92 km à Klatovy, et ainsi comblé son retard de 1 seconde concédé dans la première spéciale.

Vendredi, deux boucles de trois spéciales attendent les pilotes en Tchéquie. Un seul changement de pneus sera permis, et l'assistance ne sera pas autorisée. Six autres spéciales composent le programme de samedi et quatre autres dimanche.