Thierry Neuville prend la tête après la 2e spéciale

Thierry Neuville occupe la tête du le Rallye d'Europe centrale, la 12e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, jeudi soir en Tchéquie. Le pilote Hyundai a remporté la 2e spéciale du jour, longue de 8,92 km à Klatovy, et ainsi comblé son retard de 1 seconde concédé dans la première spéciale.

Le Saint-Vithois de 35 ans s'est imposé dans cette spectaculaire spéciale composée de trois boucles que les milliers de spectateurs ont pu suivre depuis des tribunes le long du parcours. "Ce n'était pas la spéciale la plus facile" a expliqué Neuville. "Les poteaux réfléchissaient la lumière et cela rendait la visibilité difficile. Le choix des pneus n'était pas évident. J'ai finalement opté pour des pneus tendres".

Le duo belge Grégoire Munster-Louis Louka (Ford) pointe en 10e position au classement à 15.0 secondes.

Dans la lutte pour le titre mondial, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a pris l'avantage. Son seul concurrent encore en lice, son coéquipier gallois Elfyn Evans, a mal géré une zone de freinage et a perdu une poignée de secondes. Rovanperä est 4e à 5.9 secondes, Evans 8e à 10.7 secondes. Si Rovanperä devance Evans dimanche, il sera sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive à 23 ans.

Vendredi, deux boucles de trois spéciales attendent les pilotes en Tchéquie. Un seul changement de pneus sera permis, et l'assistance ne sera pas autorisée. Six autres spéciales composent le programme de samedi et quatre autres dimanche.