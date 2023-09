Thierry Neuville prend la tête après les deux spéciales de la matinée

Troisième à 0.4 du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) après l'ES1 jeudi soir, Neuville a signé le scratch dans la première spéciale de la journée, Loutraki 1 (10,37 km), devançant le Français Sébastien Loeb (Toyota) de 3.4 et l'Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford) de 3.9. Cinquième, Rovanperä perdait 5.5. Neuville bondissait ainsi à la première place du classement.

L'ES3 à Pissia (16,43 km) voyait Rovanperä se montrer le plus rapide devant Neuville, deuxième à 3.1, et Ogier, troisième à 3.4. Au général, Neuville compte 2 secondes d'avance sur Rovanperä, 4.6 sur Ogier et 8.3 sur Tänak.