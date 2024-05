Thierry Neuville prépare son retour sur la terre portugaise avec les Toyota à ses trousses

Sur un rallye qui a été remporté par une Toyota lors des quatre dernières éditions, Neuville sera également désavantagé par sa première position de départ sur la piste. Cinquième en 2022 et 2023, le Saint-Vithois espère regoûter à la gloire qu'il a connue en 2018 au Portugal.

Toyota arrive cependant avec quatre pilotes expérimentés, dont trois vainqueurs au Portugal: Evans (2021), le Finlandais Kalle Rovanperä (2022 et 2023) et le quintuple lauréat, le Français Sébastien Ogier (2010, 2011, 2013, 2014 et 2017).

Rovanperä (7e) comme Ogier (5e) bénéficieront de leur position favorable, eux qui ont choisi de ne pas courir le championnat dans son entièreté. Ils affronteront comme le reste du plateau le shakedown et la 1re spéciale jeudi. Vendredi suivra une boucle de quatre spéciales parcourue deux fois, avec la célèbre Arganil (18,72 km, SS5 et SS8).

Samedi, une nouvelle boucle de quatre spéciales, dont la longue Amarante (37,24 km, SS12 et SS16) sera à parcourir deux fois, suivie de la courte SS18 de Lousada (3,36 km) en fermeture de la journée. Dimanche, les pilotes affronteront deux fois Cabeceiras de Basto et Fafe. Cette dernière sera le théâtre de la power stage, qui conclura 337,04 kilomètres chronomètres sur le week-end avec le saut le plus spectaculaire de la saison.