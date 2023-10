Thierry Neuville proche d'une deuxième victoire cette saison

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ont pris la tête du rallye d'Europe Centrale samedi matin et ont creusé l'écart sur Kalle Rovanperä dans l'après-midi. Le duo belge compte désormais 26.2 d'avance sur le Finlandais avec quatre spéciales encore à disputer et semble bien parti pour un deuxième succès cette année après une victoire au rallye de Sardaigne.