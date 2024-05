Thierry Neuville recule au 2e rang à mi-journée, le Japonais Katsuta en tête

Le pilote de Saint-Vith avait réussi le meilleur chrono de l'ES1 jeudi soir. Vendredi, Neuville et Martijn Wydaeghe, qui ouvrent la route, ont perdu du temps d'abord et plusieurs places à l'issue des trois premières spéciales (sur 4) de la boucle.

Thierry Neuville, 4e avant l'ES5, celle, réputée, d'Arganil, a pu repasser en 2e position grâce à un temps scratch, son 2e du rallye. "J'ai collé à mon plan tout le long. On s'attendait à des conditions plus humides et à plus d'adhérence. Le feeling après le shakedown n'était pas très bon. A présent ça va. L'adhérence a beaucoup changé, la route est plus propre. Mais c'est une bonne matinée", a commenté le pilote belge.

En tête, Katsuka compte 2.9 secondes d'avance sur Neuville et 3.3 sur Rovanperä. Tänak est 4e à 4.1.

Louis Louka, coéquipier de Grégoire Munster (Ford Puma) était à 1:26.5 (9e provisoirement).