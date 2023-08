Thierry Neuville remonte en 2e position derrière Evans, Rovanperä abandonne

Troisième à la mi-journée, Neuville perdait une place après la 6e spéciale, Laukaa 2 (11,78 km), qu'il concluait en cinquième position. Il réalisait ensuite le quatrième temps de l'ES7, Lankamaa 2 (14,21 km). Rovanperä signait le scratch de ces deux premières spéciales de l'après-midi, confortant sa place de leader. Le Finlandais sortait de la route dans la spéciale suivante. Il glissait sur la route rendue boueuse par la pluie et effectuait un tonneau. Lui et son copilote sortaient indemnes de l'accident, mais, la voiture étant fortement endommagée, ne pouvaient repartir.

Neuville se montrait le plus rapide de cette spéciale, Myhinpää 2 (15,51 km), et remontait au deuxième rang du général, à 10.9 du nouveau leader, Evans. Le Saint-Vithois signait aussi les scratchs sur les deux dernières spéciales du jour, Halttula 2 (9,14 km) et Harju 2 (3,48 km), grappillant 1.2 et 2.8 sur Evans, troisième puis deuxième de ces spéciales. Neuville revient ainsi à 6.9 d'Evans au classement. Le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) est troisième à 16.4.