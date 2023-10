Thierry Neuville remporte le rallye d'Europe centrale, Rovanperä double champion du monde

Neuville a creusé son avance en tête du classement pendant les trois spéciales matinales, portant l'écart de 26.2 secondes à 43.9 secondes en finissant 3e, 6e et 3e avant la power stage. En signant le meilleur temps sur les SS15 et 17, le Français Sébastien Ogier (Toyota), 4e, a repris du temps sur Rovanperä, 2e, et sur l'Estonien Ott Tänak (Ford), 3e. Les positions n'ont cependant pas changé, et le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) est également resté 5e.

Devant Ogier, Katsuta et Tänak, le pilote germanophone a fini 2e de la power stage, qui est revenue au Britannique Elfyn Evans (Toyota) et n'a pas plus bouleversé le classement du rallye.