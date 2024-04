Thierry Neuville reprend seul les commandes samedi à la mi-journée

Après les quatre premières spéciales du jour, le Saint-Vithois devance le Gallois de 4.7 secondes. Le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) est 3e à 11.3 secondes.

Thierry Neuville a remporté les 11e et 12e spéciales, terminé 2e de la 9e derrière le Français Adrien Fourmaux (Ford) et de la 10e derrièe Ogier et ex aequo avec Evans. Ses gains sont cependant restés marginaux (8/10e, 9/10e, et 3 secondes) sur son rival au championnat.