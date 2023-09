Thierry Neuville reste 3e après la journée de samedi, des soucis pour Munster

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota), 4e à dix secondes et 7/10e de Neuville, et le champion du monde en titre, leader au classement des pilotes, le Finlandais Kalle Rovanperä, à 2:24.0 de Tänak, complétaient le top 5.

Grégoire Munster et Louis Louka (Ford Puma) pointaient de leur côté en 8e position, mais à près de 13 minutes du leader, pour leur premier rallye en WRC. Le duo a en effet perdu beaucoup de temps (plus de 7 minutes) dans l'ES12, celle de Maria de las Cruces longue de 28.72km, la dernière de la journée.

Côté belge encore, Nicolas Gilsoul, coéquipier de Pierre-Louis Loubet (Ford Puma), a été contraint à l'abandon après une sortie de route dans la 3e spéciale vendredi. La voiture est partie en tonneaux et le duo n'est pas reparti samedi.

Dimanche, les portions les plus rapides départageront les pilotes avec quatre spéciales au programme à Las Pataguas (13.20km) et El Poñen (13.86km), à parcourir deux fois et le second passage à El Poñen fait office de Power Stage.