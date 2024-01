Thierry Neuville reste en tête à l'issue de la 3e journée devant Ogier à 3 secondes

"On a fait une bonne spéciale, c'était parfait. Tout allait bien et j'ai vraiment apprécié la voiture. C'était incroyable. C'est important de prendre des points ce soir, mais on doit aussi garder la voiture sur la route. J'avais de bonnes sensations et je me suis lâché, et ça a payé", a commenté Thierry Neuville, euphorique, à l'issue de l'ultime spéciale de la journée.

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) est 3e à 34.9 secondes.

De son côté dans l'ES 12, Grégoire Munster (Ford Puma) et Louis Louka sont sortis de la route heurtant une barrière en bois. Les pilotes sont indemnes mais la voiture n'a pu repartir