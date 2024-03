Thierry Neuville signe le deuxième temps du shakedown

Neuville a signé un chrono de 3:32.3 à deux dixièmes de seconde du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), auteur du meilleur temps en 3:32.1. Le Finlandais Esapekka Lappi a réalisé le troisième temps en 3:33.8.

Une super spéciale de 4.84 km sera courue jeudi soir. Deux boucles de trois étapes seront courues vendredi et samedi. Le centre névralgique de la course est situé à Naivasha. Le Safari Rally se termine dimanche après-midi vers 14h15 à l'issue de la Powerstage longue de 10.53 km pour la sixième et dernière spéciale de la journée.