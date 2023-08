Thierry Neuville toujours 2e à la mi-journée samedi derrière Elfyn Evans

Evans a remporté les quatre spéciales samedi matin à chaque fois devant Neuville. Il a d'emblée pris 4.6 secondes sur la première à Västilä (18,94 km). Neuville a limité la perte à 4/10e dans l'ES 12 celle de Päijälä (20,19 km) avant de céder 3.4 secondes dans celle de Rapsula (20,56 km) et de boucler la plus longue (et lente) spéciale du jour Vekkula (20,65 km) 2.4 secondes plus lentement que le Gallois. Le Finlanais Teemu Suninen (Hyundai) est 3e du classement à 1:06.7 une seconde devant le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota).

Samedi après midi, les pilotes effectueront une nouvelle boucle composée des quatre mêmes spéciales.