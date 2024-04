Thierry Neuville toujours en tête devant Elfyn Evans à la veille de l'arrivée

Le pilote Saint-Vithois avait concédé du temps au début de la deuxième boucle (ES 13) du jour en raison notamment de son choix de pneus (mixte soft et dur) sur un parcours menacé par la pluie, cédant provisoirement son siège à Evans. Pour un 5e changement de leader dans ce rallye, le pilote belge a récupéré son bien dans l'ES14, confortant son avance dans les deux suivantes, signant au total depuis le début du rallye son 9e temps scratch, dont les trois derniers.

Thierry Neuville possède 4.9 secondes d'avance sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) et 11.6 sur le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris)

"Je prends beaucoup de plaisir, mais je suis à la limite. Ce fut une magnifique journée, malgré le choix de pneus début d'après-midi. On doit continuer à attaquer demain, garder les bonnes sensations et choisir les bons pneus. Le temps était compliqué aujourd'hui, on verra demain", a résumé Thierry Neuville, leader au championnat du monde, qui prendra 18 points déjà au championnat du monde réservé au meilleur à l'issue de la journée du samedi, mais seulement s'il termine le rallye dimanche.

Louis Louka, copilote de Grégoire Munster (Ford Puma) pointait lui en 8e position à 4:56.03 de Neuville.

Il reste quatre dernières spéciales, dont la Powerstage, et 54 km chronométrés à parcourir dimanche.