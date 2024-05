Thierry Neuville veut "réaliser le meilleur résultat possible" en Sardaigne

Triple vainqueur et tenant du titre en Sardaigne, Thierry Neuville veut "réaliser le meilleur résultat possible" lors de cette sixième manche du championnat du monde des rallyes (WRC) qui débute vendredi.

Neuville reste sur deux troisièmes places en Croatie et au Portugal mais vise la victoire en Sardaigne malgré quelques interrogations. "Il n'y aura pas d'essais avant ce rallye et le shakedown ne sera pas représentatif du reste du rallye. La chaleur, l'usure des pneus et les longues journées seront les plus grands défis auxquels nous serons confrontés. Il faudra aussi ajouter les longues journées dues aux liaisons, les courtes nuits et le manque de sommeil."

Le pilote germanophone s'attend une nouvelle fois à un rallye "très technique" où "il ne faudra pas commettre d'erreur sur l'ensemble du week-end et avoir de bonnes notes et un bon réglage". "La différence entre le premier et le deuxième passage peut être énorme. Nous devons essayer d'anticiper. Notre approche d'un rallye est toujours la même: réaliser le meilleur résultat possible en tenant compte des conditions, de la voiture et d'autres facteurs importants qui peuvent influencer un rallye."