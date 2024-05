Thierry Neuville veut "terminer sur la plus haute marche du podium" au Portugal

Après leur 3e place en Croatie, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai) auront fort à faire au Portugal pour défendre la tête du championnat du monde des rallyes, ce week-end. L'ambition ne manque pas cependant, et Neuville espère "terminer sur la plus haute marche du podium" sur la 5e manche du WRC.

"C'est un rallye avec trois surfaces différentes", a analysé le pilote saint-vithois. "Vendredi, il y aura d'abord beaucoup de poussière, puis un parcours plus accidenté. Ce sera plus ou moins la même chose samedi, mais le parcours sera plus sablonneux dimanche. L'adhérence sera différente et il faudra adopter un autre pilotage."

"La réussite dépendra de la régularité, de bons réglages et de la confiance en la voiture." Sur la terre, la position de départ anticipée de Thierry Neuville est peu avantageuse sur le sec. "S'il pleut, nous serons rapides. Sinon, ce sera plus dur. Mon ambition est de faire le mieux possible vendredi et samedi avant de pousser pour le maximum de points dimanche. J'aimerais monter sur la plus haute marche du podium."