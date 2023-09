Thierry Neuville vise un podium sur les sentiers chiliens

Huyndai et Thierry Neuville ont souligné en préface du Rallye du Chili, 11e des 13 manches du championnat du monde WRC, de jeudi à dimanche, l'importance des reconnaissances. Ce rendez-vous sud-américain n'aura été disputé qu'une seule fois, en 2019, marqué outre par la victoire de Tanak, par une violente sortie de route du pilote belge.

Mais une seule spéciale sera similaire au tracé d'il y a quatre ans et les sentiers chiliens promettent un parcours rapide, mais où l'adhérence est plus faible que sur les rallyes traditionnels sur terre. La météo pourrait y jouer un rôle d'autant plus important en cas de pluie.

"Il y aura beaucoup de nouvelles spéciales, notre expérience lors du précédent rallye ne nous aide donc pas beaucoup dans nos préparatifs. C'est pourquoi les reconnaissances seront très importantes", a confirmé Neuville. "La dernière fois, cela a été assez difficile pour moi, car j'ai eu un gros accident. Nous y retournons cette année avec l'objectif de terminer sur le podium. Nous aurons besoin de régularité, d'un bon feeling dans la voiture et d'une configuration qui fonctionne bien sur les routes. Si nous parvenons à aligner tous ces éléments, nous serons rapides".