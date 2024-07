Thomas Martens, 18 ans, plus jeune Belge de l'histoire au championnat du monde

Thomas Martens fera ses débuts dans le championnat du monde des rallyes (WRC) ce jeudi. À 18 ans, 1 mois et 7 jours, il devient ainsi le plus jeune Belge à participer à une épreuve du WRC. Kalle Rovanperä est le plus jeune pilote, vainqueur et champion du monde dans l'histoire du WRC. Le Finlandais a couru son premier rallye WRC à 17 ans et 25 jours.