Tokyo 2020 : le COIB dévoile les primes pour les athlètes

Le Comité Olympique et Interfédéral Belge a annoncé ce vendredi le montant des primes que recevront les athlètes qui obtiendront de bons résultats lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Les athlètes connaissent désormais le montant de leurs primes en cas de performances aux JO de Tokyo. Le COIB a annoncé ce vendredi que, dans les sports individuels, les athlètes obtenant la médaille d'or recevront 50.000 euros. L'argent vaudra 30.000 euros et le bronze 20.000 euros. Des primes sont également prévues pour une quatrième places (10.000 euros) et pour un classement entre la cinquième et la dixième place (5.000 euros).

Pour les sports collectifs, la médaille d'or vaudra 12.500 euros par joueur, l'argent 7.500 euros et le bronze 5.000 euros. Les quatrièmes recevront 2.500 euros et les classés entre cinquième et dixième place 1.250 euros.

Les entraîneurs recevront également au maximum 25% des primes des athlètes.

Les montants n'ont pas évolué par rapport aux Jeux de Rio en 2016.

Actuellement, 64 athlètes de la Team Belgium sont en stage pré-olympique à Belek en Turquie. Les Jeux Olympiques de Tokyo s'ouvriront le vendredi 24 juillet 2020.