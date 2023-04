Tom Boonen au volant d'une Skoda Fabia Rally2 au rallye de Wallonie

Tom Boonen et Erwin Mombaert participeront ce week-end au Rallye de Wallonie, cinquième manche du championnat de Belgique des rallyes. Après deux épreuves et quelques déboires techniques, l'ex-champion cycliste troque sa Lancia Delta Integrale 16V pour une Skoda Fabia Rally2 plus compétitive.

Dans le sport automobile, Boonen est resté le compétiteur qu'il était autrefois en tant que coureur cycliste. Cela s'est vu sur la piste ces dernières années et se voit aujourd'hui en rallye. "La Lancia était une super voiture à conduire, mais peut-être un peu trop fragile", déclare Boonen. "Après le Rallye des Ardennes, j'ai parlé à Bernard Munster. Plus tôt cette année, il m'a laissé faire mes débuts avec une Porsche dans les Boucles de Bastogne. Après cela, nous avons bien travaillé ensemble. J'ai décidé de continuer."

Boonen démarre avec une ancienne Skoda du champion du monde Kalle Rovanperä. "C'est peut-être la plus ancienne Rally2 qui prendra le départ à Namur samedi. Cela n'a pas d'importance. Je ne me fais pas d'illusions sur un bon résultat. Je veux engranger de l'expérience dans la catégorie avec cette voiture et devenir un pilote de rallye plus complet la saison prochaine."