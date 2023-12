Tom Boonen sur la grille la saison prochaine pour "convertir l'expérience en résultats"

Après avoir découvert le sport automobile il y a plusieurs années, Boonen a ainsi fait la découverte du rallye cette année. Il se sent désormais prêt pour la prochaine étape. "J'ai passé une belle année riche en apprentissage chez BMA et je remercie Bernard Munster et son équipe pour m'avoir pleinement initié au rallye", a déclaré le néophyte. Il a couru avec une Skoda Fabia R5, et a décidé de "rester fidèle à la marque et opter pour une évolution."

Dans sa nouvelle équipe, Tom Boonen poursuivra sa carrière sous la houlette de l'octuple champion de Belgique Pieter Tsjoen, en étroite collaboration avec Freddy Loix, qui a brillé avec la Skoda Fabia. "Pieter et Freddy connaissent la voiture sur le bout des doigts", a commenté Boonen. Avec ce choix de carrière, le pilote de 43 ans hérite d'un ensemble formé de "la voiture et la connaissance de celle-ci. La Skoda Fabia est une voiture très solide qui convient à mon style de conduite. Je vais maintenant conduire une évolution de l'évolution. La RS Rally2 a prouvé beaucoup de choses cette année. Si 2023 a été une année de découverte, 2024 sera l'année où je veux convertir l'expérience en résultats."