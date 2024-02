Tom Boonen veut "rivaliser avec le top 5" lors de la saison 2024

Boonen aura un programme complet pour la saison 2024 qui débutera le 24 février avec le Rallye de Hesbaye pour la première des 10 manches. "Je suis déjà en mode athlète. Je regarde des vidéos de la Hesbaye, j'ai le nez dans le manuel de la nouvelle voiture et j'essaie de me mettre à jour techniquement. J'attends ce rallye avec autant d'impatience que la première course de la saison en Belgique. Je suis très motivé. 2023 a été une saison de découverte et 2024 est la deuxième partie de mon plan sur trois ans où je vais essayer de convertir ce que j'ai appris l'an dernier en vitesse", a confié le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix et champion du monde 2005.

À l'aube de cette nouvelle saison, Boonen retrouve son instinct de sportif de haut niveau. "L'objectif est d'être constant, prendre des points et terminer les rallyes. Je veux essayer de rivaliser avec le top 5. C'est possible car j'ai pris de l'expérience. Je veux aborder chaque spéciale en étant concentré et rapide. Si nous y parvenons et que nous sommes épargnés par les problèmes, beaucoup de choses sont possibles. Le podium n'est pas un objectif en soi. Si je sens que je vais trop vite, je me calme. Le plus important est de terminer les rallyes."