Tom De Leeuw remporte la première étape, Koen Wauters le plus rapide en voiture

Tom De Leeuw, Cédric Feryn et Bjorn Burgelman (Ginaf) ont remporté mardi la 1re étape de l'Africa Eco Race gewonnen. Le trio a été le plus rapide de la catégorie open (voitures, SSV et camions confondus), tandis que Koen Wauters (Toyota Hilux), 9e en open, a dominé les voitures. Pascal Feryn, lui aussi sur Toyota Hilux, a fini sur ses talons, 10e en open et 2e parmi les voitures.