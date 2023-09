Top 5 pour Bertrand Baguette à Sugo

Bertrand Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine ont pris la 5e place à l'issue de cette course de 350 kilomètres. Leur Nissan Z s'est arrêtée au 44e tour, au moment où la safety car rentrait. Ayant pris le relais de Baguette, Hiramine allait perdre plusieurs positions en étant en difficulté avec ses pneus froids mais il parvenait ensuite à remonter dans la hiérarchie pour finalement intégrer le Top 5.

Quelques heures après leur victoire, les Japonais Nobuharu Matsushita et Koudai Tsukakoshi (Honda NSX-GT) ont été disqualifiés pour épaisseur de patin non-conforme. La victoire est revenue sur tapis vert aux Japonais Toshiki Oyu et Tomoki Nojiri (Honda NSX-GT) qui étaient partis en pole position. La 2e place est revenue à la Nissan Z du Japonais Tsugio Matsuda et de l'Italien Ronnie Quintarelli, et la 3e à la Toyota GR Supra de Yuhi Sekiguchi et Yuichi Nakayama. Baguette et Hiramine se sont finalement classés quatrièmes.