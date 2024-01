Tout est à refaire pour Sébastien Loeb et Fabian Lurquin, qui ont perdu du temps lundi

"Pendant la première partie de la spéciale, nous étions devant durant près de 366km. On poussait bien et il n'y avait pas de raison de commettre des erreurs", a ajouté Fabian Lurquin. "Mais à un moment, on a douté. On a manqué un way-point et on a été obligé de faire demi-tour et pour couronner le tout, on a été victime d'une crevaison. Je pense qu'on perd au total une dizaine de minutes. On a pu repartir ensuite, mais le mal était fait. Il nous reste quatre étapes pour reprendre du temps. Une plus facile, et trois autres plus compliquées. On sait ce que l'on doit faire, on va continuer à attaquer".

Sébastien Loeb regrettait aussi cette erreur de navigation. "On s'est perdu à un moment, et on perd 10-12 minutes. On a bien roulé, c'était bien, mais on perd gros sur un WPC (way-point) où on est parti au cap pour essayer de le trouver, on ne l'a pas vu est on est revenu cinq bornes en arrière pour être au point de départ. On perd à peu près ce qu'on a gagné hier. C'est toujours difficile pour les voitures sur le Dakar, alors je prends les choses de jour en jour, en espérant que ça aille bien le lendemain".