Toyota mène les 6 Heurs de Spa à mi-course, abandon pour Laurens Vanthoor

Lancées sur une piste humide et surtout très fraîche, les 6 Heures de Spa-Francorchamps ont été assez mouvementées dans leur première moitié. Tout d'abord avec des stratégies pneumatiques très variées dans la catégorie reine Hypercar, même s'il est rapidement apparu que partir en pneus pour piste sèche était le bon choix. Un choix notamment effectué chez Toyota et chez Porsche, mais dont le Limbourgeois Laurens Vanthoor n'a pas pu profiter assez longtemps. Alors qu'il occupait la deuxième place, il a été contraint à l'abandon, sa Porsche refusant subitement tout service.

Du côté des autres pilotes belges, Sarah Bovy a été l'une des animatrices du début de course en GTE-Am et sa Porsche 911 RSR occupe la 5e position à mi-course, juste devant la Ferrari 488 d'Ulysse De Pauw. Ce dernier a été l'auteur d'un excellent début de course en étant remonté de la dernière à la 3e place en début de relais. S'il n'a pas encore pris le volant, Alession Picariello (Porsche 911 RSR) a vu son équipier italien Claudio Schiavoni se planter dans un bac à graviers en début de course, faisant ainsi perdre plusieurs tours à la voiture.

L'arrivée des 6 Heures de Spa-Francorchamps aura lieu à 18h45.