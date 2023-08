Toyota: résultats trimestriels en forte hausse grâce à une production plus fluide

Toyota a publié mardi des résultats en forte hausse sur son premier trimestre 2023/24 (avril-juin), grâce notamment à une production ayant retrouvé de la fluidité, au redressement du marché automobile mondial et à la faiblesse persistante du yen.

Son bénéfice opérationnel a presque doublé en s'établissant à 1.120,9 milliards de yens et son chiffre d'affaires a grimpé de 24,2% à 10.546,8 milliards de yens (67,2 milliards d'euros).

Sur le trimestre écoulé, "les ventes en volume ont augmenté dans toutes les régions grâce aux efforts d'amélioration de la productivité déployés avec les fournisseurs, en plus d'une amélioration de l'offre et de la demande de semi-conducteurs", a souligné Toyota dans son communiqué.

Le résultat opérationnel de Toyota a surtout fortement augmenté au Japon, et dans une moindre mesure en Europe et en Amérique du Nord. Il a cependant légèrement reculé en Asie (hors Japon) à cause de la Chine.

En Chine "l'environnement concurrentiel devient de plus en plus intense du fait de la montée en puissance de marques locales", a souligné le groupe, qui a toutefois précisé que les ventes en volume de ses véhicules Toyota et Lexus dans le pays avaient progressé au cours du trimestre écoulé.