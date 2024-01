Treize rallyes sur quatre continents au menu de la saison WRC 2024 qui débute mercredi

Le shakedown de Monte Carlo donnera le coup d'envoi du championnat du monde des rallyes 2024, mercredi à 16h31. Trois équipes, deux constructeurs et un team privé, ont inscrit 11 pilotes qui se disputeront le titre au cours des 13 rallyes organisés sur quatre continents. Depuis 2012 Thierry Neuville est le porte-drapeau belge. Grégoire Munster prendra part au championnat sous licence luxembourgeoise.

Le nombre de courses est identique à celui de l'an dernier. Petit changement, le Mexique et l'Estonie passent à la trappe. L'Europe de l'Est n'y perd rien, au contraire. La Pologne et la Lettonie, nouvelle venue, accueilleront chacune une manche. Thierry Neuville s'est imposé dans la dernière édition polonaise en 2017.

Toyota a inscrit quatre voitures. Elfyn Evans et Takamoto Katsuta effectueront un programme complet. Le double champion du monde en titre Kalle Rovanperä, 23 ans, a décidé fin 2023 de faire un pas de côté afin d'éviter tout épuisement mental. L'octuple champion du monde français Sébastien Ogier, 40 ans, a adopté un programme réduit depuis quelques années.