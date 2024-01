Un peu plus de trois Belges sur dix ont l'intention d'acheter une voiture neuve en 2024

Parmi les 2.000 consommateurs belges interrogés, sur base d'un échantillon représentatif de la population, 32% ont déclaré ne pas avoir l'intention d'acheter de véhicule en 2024 tandis que 16% se sont dit indécis.

Les 18-24 ans représentent la catégorie la plus désireuse d'acheter une voiture neuve. Ils sont 37% à souhaiter acquérir un véhicule neuf et 30% à opter pour une voiture d'occasion. Cette tranche d'âge est suivie par les 25-34 ans, où la proportion optant pour du neuf est presque identique tandis que le choix d'un véhicule d'occasion est beaucoup plus faible (20%). Les différentes générations sont représentées de façon décroissante, les plus âgés (60 ans et plus) étant les moins enclins à procéder à un achat.