Un premier championnat du monde féminin de motocyclisme lancé en 2024

La première édition comprendra six manches, toutes intégrées au championnat du monde de superbike. La première épreuve est prévue à Misano, en Italie, du 14 au 16 juin. Le championnat passera ensuite par le Royaume-Uni, le Portugal, la Hongrie, à nouveau l'Italie avec Crémone, et s'achèvera à Jerez du 11 au 13 octobre.

Chaque manche comprendra une superpole le vendredi, une course 1 le samedi et une course 2 le dimanche. Yamaha, avec YZF-R7, sera le seul constructeur du championnat. Les pilotes devront être âgées d'au moins 18 ans pour participer. Les frais d'inscription pour les pilotes permanentes sont fixés à 25.000 euros.