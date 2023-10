Un top 5 pour Bertrand Baguette à Autopolis

De retour sur la piste, le Nippon est resté au contact les voitures de tête et passait la ligne d'arrivée en cinquième position. L'équipage de la Nissan Z N°1 occupe ainsi la sixième place du classement général et conserve la possibilité de se battre pour la troisième position au championnat lors de la dernière manche de la saison qui se déroulera dans trois semaines sur le circuit de Twin Ring Motegi.

"Nous sommes parvenus à faire une bonne course malgré une mauvaise qualification, mais il faut vraiment que l'on trouve une solution pour résoudre ce problème à l'avenir car si on se qualifie devant, on termine devant", a commenté Bertrand Baguette. "C'est la clé du succès. Malheureusement, nos espoirs pour le championnat s'arrêtent ici pour cette année car mathématiquement nous ne sommes plus titrables. Mais on souhaite terminer la saison sur une bonne note et on donnera tout sur la dernière course à Motegi."

Les Japonais Sho Tsuboi et Ritomo Miyata ont remporté la course sur la Toyota GR Supra N°36 du Team TOM'S. Ils prennent une option pour le titre.