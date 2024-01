Une année 2023 faste pour le crédit automobile en Belgique

Fait notable: pour la deuxième année consécutive, les véhicules d'occasion ont fait l'objet de davantage de crédits (128.067) que les neufs, pour un montant total emprunté légèrement inférieur (2,13 milliards d'euros).

"Les chiffres de 2023 témoignent d'un redressement du marché automobile en Belgique", se réjouit le président du conseil d'administration de l'UPC, Bart Vervenne. "Après des années d'instabilité, la résilience du secteur laisse désormais présager un avenir dans lequel la flexibilité et la durabilité deviendront des facteurs clés dans le processus de décision des consommateurs. De plus en plus de crédits étant axés sur des offres durables, il n'est pas surprenant que les véhicules électriques et hybrides intéressent de plus en plus les Belges. Le crédit à la consommation joue donc un rôle important dans l'écologisation de notre mobilité".