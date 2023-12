Une contribution environnementale de 10 euros à l'achat d'un véhicule neuf

En Belgique, le recyclage des véhicules hors d'usage et des batteries des voitures électriques et hybrides est géré par l'ASBL depuis 1999. L'organisme gère la collecte, le traitement et le recyclage de tous les véhicules qui arrivent sur le marché belge.

La contribution de 10 euros, qui sera visible sur le bon de commande et la facture de l'achat d'un nouveau véhicule, servira également à soutenir les campagnes de sensibilisation pour les consommateurs et la recherche et le développement de techniques de recyclage "écologiquement responsables" pour les voitures et batteries en fin de vie.