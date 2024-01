Une crevaison et une navigation délicate coûtent la première place à Guillaume De Mévius

De Mévius et son copilote français Xavier Pansieri courent ensemble pour la première fois. Ils n'ont pratiquement aucune expérience au plus haut niveau des rallyes-raid. "C'était un inconvénient aujourd'hui", a reconnu De Mévius. "Nous devions être la première voiture à laisser une trace aux autres. Dans l'ensemble, ce n'était pas trop mal. Après 210 kilomètres, Sainz nous a rattrapés. À ce moment-là, nous étions cinquièmes et nous avions perdu environ cinq minutes. Dans la poussière de Carlos, j'ai alors dévié un peu de la trajectoire. La perte de temps a été limitée car un peu plus loin, nous avons retrouvé Sainz, qui avait crevét. Un peu plus loin, Sainz nous a rattrapés, nous avons eu du mal à naviguer et, en plus, nous avons crevé. Ce fut une étape longue et difficile pour nous".

Lundi, De Mévius s'élancera en dix-neuvième position. "En termes de navigation, c'est plus facile. Mais l'inconvénient, c'est qu'on va rouler dans la poussière des autres pilotes. Le Dakar est encore long. Après deux étapes, nous sommes cinquièmes. Je m'en accommode parfaitement, même si le résultat d'aujourd'hui est moins satisfaisant que celui d'hier".