"Une journée difficile et épuisante" pour Thierry Neuville

Thierry Neuville a vécu "une journée difficile et épuisante" vendredi sur les routes du rallye du Kenya, 3e des 13 manches du championnat du monde WRC, dont il occupe la 4e place à déjà une minute de Kalle Rovanperä.

Neuville a d'abord perdu du temps lors de la première boucle à cause d'une crevaison. Le pilote Hyundai n'a ensuite pas pu inverser la tendance lors de la seconde boucle. "Ce matin, nous avons perdu du temps à cause d'une crevaison et nous avons été gêné par la poussière qui rentrait dans la voiture. Je m'en suis ensuite bien sorti lorsque j'ai perdu le contrôle du véhicule cet après-midi. J'ai encore essayé dans la dernière spéciale mais je n'avais pas d'adhérence", a déclaré Neuville.

Le Saint-Vithois occupe la 4e place du rallye à 1:07.3 du leader Kalle Rovanperä et a aussi vu ses équipiers Esapekka Lappi et Ott Tänak abandonner. "Nous allons continuer à nous battre mais ce n'est pas agréable pour mes équipiers qui ont dû abandonner. Les problèmes de Lappi m'inquiètent un peu. Il est difficile d'être confiant à 100 % et d'attaquer à 100 %. Je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose."