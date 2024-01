Une journée galère pour Sébastien Loeb et Fabian Lurquin qui espèrent finir sur le podium

Sébastien Loeb (Hunter) ne remportera probablement pas son premier Dakar vendredi à Yanbu en Arabie saoudite. Le pilote français, guidé par Fabian Lurquin, a perdu plus d'une heure jeudi dans l'avant-dernière étape à cause d'un bris de suspension et a écopé en outre d'une minute de pénalité supplémentaire à l'arrivée.

Fabian Lurquin a terminé deux fois deuxième du Dakar comme copilote de Sébastien Loeb en 2022 et 2023. Le Français avait déjà pris la 2e place en 2017 et en est à son 8e Dakar.

"Nous avons eu une crevaison en début d'étape, mais le vrai problème est survenu après 132 km", a raconté Fabian Lurquin. "La situation a été annoncée comme dangereuse. Nous avons heurté une grosse pierre, ce qui nous a fait crever une seconde fois, mais les dommages causés à la suspension étaient bien pires. On pensait se résoudre à rentrer au bivouac en hélicoptère, mais un équipage chinois est arrivé et nous a dépanné en pièces de rechange. On a perdu plus d'une heure. Nous avons eu un total de cinq crevaisons. Nous passons la ligne d'arrivée sur une jante. Nous sommes encore troisièmes. En soi, c'est une bonne nouvelle. Mais la moins bonne, c'est que demain nous partirons en 25e position, peut-être même en 30e. Cela signifie que nous serons dans la poussière des pilotes devant nous, ce qui rendra les dépassements difficiles. On verra, j'espère que l'on pourra se consoler avec un podium."

Le Français Guerlain Chicherit (Toyota), 4e, talonne en effet encore Loeb et Lurquin de 5:18 au général.