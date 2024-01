Une odeur d'huile a inquiété Guillaume de Mevius durant la 8e étape

Le pilote namurois pointe au 4e rang au classement général à 1h34:18 de l'Espagnol Carlos Sainz (Audi), mais à moins d'une demi-heure (28:55) de la troisième place sur le podium, occupée pour l'heure par le Brésilien Lucas Moraes (Toyota Gazoo) sur qui il a grappillé une minute lundi.

Guillaume de Mevius s'est inquiété pourtant durant l'étape, à cause d'une odeur d'huile. "On l'a sentie après 60km. La première chose a été de vérifier la température et de la surveiller pendant un moment. On a aussi été prudent au moment d'aborder le premier tronçon des dunes. Je sentais que la transmission avait du mal, et je ne voulais prendre aucun risque. Tout ça nous a fait baisser un peu de rythme. Une fois au bivouac, il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de l'huile de la boîte de vitesse."