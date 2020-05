Chris Froome pense que la génération actuelle des coureurs cyclistes paie toujours les conséquences de l'ère Armstrong en matière de crédibilité vis-à-vis du dopage. Le Britannique s'est confié sur le sujet au site spécialisé Cyclingnews.com.

"Je suis passé pro en 2008 et j'ai pensé que c'était le bon moment. Je pensais que les années folles étaient derrière nous, mais j'ai eu le choc de ma vie quand j'ai eu 23 ans et que j'ai été engagé dans le Tour de France (qu'il a terminé en 82e position, ndlr)", a déclaré Froome sur Instagram lors d'une conversation avec l'ancien champion de cricket Kevin Pietersen.

"Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Des gars ont été exclus de la course pour dopage. Cela m'a vraiment ouvert les yeux".

"Depuis lors, les autorités ont introduit le passeport biologique et cela a eu un impact énorme. Ils sont très stricts sur les contrôles maintenant. Nous devons littéralement enregistrer où nous sommes chaque jour de notre vie pour pouvoir être testés. Je pense que le cyclisme est dans un environnement formidable maintenant", a encore avancé Froome.

Interrogé sur Lance Armstrong, Froome n'a pas cité l'Américain mais évoque une période où le dopage était systématique dans le cyclisme.

"Nous devons encore nous justifier. Cela fait au moins 15 ans, et nous en parlons encore. Cela a fait beaucoup de dégâts. Cette époque a beaucoup nui au sport, mais je crois vraiment que le sport a tourné la page. Je ne pense pas que j'aurais pu gagner le Tour de France quatre fois s'il n'avait pas changé. Je pense que le sport est dans une bon environnement maintenant", a-t-il déclaré.

Questionné sur la vitesse enregistrée dans les cols, Froome a répondu: "Il est évident que nous savons ce qui se passait il y a une quinzaine d'années. Je dirais que la majorité du peloton utilisait quelque chose pour aller plus vite. Le sport est 100 fois plus propre et pourtant nous montons plus vite qu'à l'époque. La meilleure façon de l'expliquer est que notre sport a beaucoup évolué en termes de technologie, de nutrition et de méthodes d'entraînement. En tant qu'athlètes, nous sommes probablement meilleurs qu'il y a 15 ans".

Le coureur d'Ineos a quand même tempéré les performances actuelles: "Cela dit, je ne pense pas que notre capacité de récupération soit la même qu'à l'époque. Utiliser quoi que ce soit pour manipuler leur sang à l'époque aurait signifié qu'ils auraient pu le faire jour après jour. Maintenant, nous allons avoir une étape monumentale et vous pouvez voir clairement qu'il y a un changement de rythme dans les deux ou trois jours qui suivent. Tout le groupe a besoin d'aller plus lentement".

Chris Froome s'est exprimé sur le problème de leaders au sein de la formation Ineos lors du prochain Tour de France puisque les deux derniers vainqueurs du Tour (Geraint Thomas et Egan Bernal) sont ses équipiers et doivent être au départ du Tour de le 29 août à Nice. "L'équipe a une assez bonne idée de la force de chacun. Nous avons des compteurs de puissance sur nos vélos qui mesurent chaque coup de pédale. Avant d'entrer dans la course, l'équipe aura une bonne idée de notre position et de la personne qui a le plus de chances de gagner. Nous nous entendons tous bien. Vous voyez sur certaines équipes que les leaders ne se parlent littéralement pas et cela peut être toxique dans certains cas. Mais nous nous entendons bien et nous ferons en sorte que ça marche".

Froome avait été blanchi d'un contrôle antidopage anormal au salbutamol au Tour d'Espagne 2017 seulement cinq jours avant le départ du Tour de France 2018 que Thomas allait remporter. Le Britannique a été l'objet de manifestations d'hostilité du public sur les routes du Tour. Il avait pris la 3e place. Le quadruple lauréat de la Grande Boucle n'avait pu participer au Tour 2019 à la suite de sa grave chute dans le Critérium du Dauphiné quelques jours auparavant.