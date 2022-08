"Il n'y a pas de stress" pour Evenepoel qui passe sa première journée en rouge à la Vuelta

(Belga) Vendredi, au départ de la 7e étape de la Vuelta à Camargo, Remco Evenepoel a fait sa première apparition avec le maillot rouge de leader. "Il n'y a pas de stress", a déclaré le leader de l'équipe belge Quick-Step Alpha Vinyl, "nous devons juste continuer à courir de manière détendue et nous allons essayer de défendre ce maillot."

Evenepoel n'a pas célébré excessivement son succès de la veille. "Un verre de vin rouge pour les coéquipiers, moi je ne bois pas d'alcool", a-t-il déclaré avant le départ. "Il y avait une atmosphère agréable et plaisante. Tout le monde est heureux avec le maillot de leader. J'ai aussi très bien dormi. Anderlecht (son ancien club de football, ndlr) s'en est sorti de peu, mais gagner, c'est gagner", a-t-il dit en riant. "Hier, j'ai eu une bonne journée. J'espère pouvoir poursuivre là-dessus et nous verrons la suite." L'ambition pour la Vuelta était une victoire d'étape et un top 10. L'équipe ne veut pas encore réévaluer ses buts, même si Evenepoel a pris le maillot rouge de leader sur le Pico Jano jeudi. "L'objectif est d'essayer de conserver ce maillot jusqu'au contre-la-montre de mardi, puis d'augmenter mon avance là-bas. Nous allons essayer de le faire, mais il n'y a pas de stress, nous devons juste continuer à courir comme nous le faisons maintenant : relax." L'étape de Camargo à Cistierna est une étape de transition, avec des opportunités pour les attaquants, mais aussi pour les sprinters forts, à condition qu'ils résistent aux pentes qui émanent le parcours. "Nous espérons que ce sera un sprint", a commenté Remco. "Aujourd'hui, beaucoup de sprinters peuvent également survivre à une montée. Je pense donc que des coureurs comme Bryan Coquard ou Ethan Hayter pourraient avoir des vues sur cette étape et que leurs équipes prendront également leurs responsabilités." (Belga)